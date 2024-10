‘O Aprendiz’ e mais três produções que irritaram seus biografados

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dirigido por Ali Abbasi e com o ator Sebastian Stan na pele de Donald Trump, o filme O Aprendiz acaba de chegar aos cinemas brasileiros carregando críticas pesadas do ex-presidente americano, que ficou furioso com modo que a produção retrata sua vida pessoal e ascensão nos negócios entre os anos 1970 e 1980. Trump não está sozinho a longa lista de biografados que não gostaram de filmes e séries sobre suas vidas. Confira no vídeo a seguir três outros exemplos que valem uma espiada.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: