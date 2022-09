O alerta surpreendente de Leonardo DiCaprio para um jovem astro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Timothée Chalamet, o grande protagonista de Duna, está em ascensão em Hollywood desde o romance gay Me Chame Pelo Seu Nome – e, claro, conselhos vindos de veteranos da atuação são sempre bem-vindos. Em entrevista à Vogue britânica, Chalamet contou que recebeu uma dica peculiar de Leonardo DiCaprio. O mocinho de Titanic alertou o que o jovem deve evitar para ter uma boa carreira: “sem drogas pesadas e sem filmes de super-heróis”.

Desde que ganhou fama mundial com Titanic, em 1997, Leonardo DiCaprio mostrou-se exigente com os papéis que escolhia para interpretar. Longe dos filmes à la Marvel ou DC Comics, o ator demorou para ter reconhecimento por parte da Academia – que só veio após lutar contra um urso: ele venceu a estatueta dourada em 2016 pelo longa O Regresso, dirigido por Alejandro Iñarritu.

DiCaprio e Chalamet já haviam compartilhado as telas no indicado ao Oscar Não Olhe Para Cima, comédia satírica de Adam McKay sobre o negacionismo em torno dos problemas climáticos. Atualmente, o jovem ator estrela a mais nova aposta do diretor italiano Luca Guadagnino, Bones and All, história de amor canibal aplaudida por 8 minutos e meio no Festival de Veneza este ano.