Novo ‘Top Gun’ consagra melhor estreia de Tom Cruise no cinema em 40 anos

Após 36 anos do lançamento de Top Gun: Ases Indomáveis, o retorno de Tom Cruise como o piloto Pete “Maverick” Mitchell, em Top Gun: Maverick, quebrou recordes de bilheteria nos Estados Unidos e se tornou a melhor estreia do ator em 40 anos de carreira. O filme somou 156 milhões de dólares em seus primeiros quatro dias de exibição na América do Norte. No Brasil, o sucesso não foi diferente. Segundo a Comscore, o longa levou aos cinemas 666.000 pessoas entre os dias 26 e 29 de maio e arrecadou 15,75 milhões de reais, atingindo o topo da bilheteria nacional e desbancando Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, líder anterior que caiu para a segunda posição.

A sequência de Top Gun tomou o posto de melhor estreia na carreira de Cruise ao tirar do páreo Guerra dos Mundos, de 2005, que fez 64 milhões de dólares durante o final de semana de lançamento, e Missão Impossível: Efeito Fallout, de 2018, que arrecadou 61 milhões de dólares. O ator estava convencido de que o filme deveria ser visto na tela grande — por isso só chegou aos cinemas agora, após inúmeros atrasos que sofreu em decorrência da pandemia.

Ainda nos Estados Unidos, o filme também se tornou a maior estreia durante o feriado do Memorial Day da história. Antes, a coroa pertencia a Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, de 2007, que na época abocanhou 153 milhões de dólares durante o final de semana prolongado. No total, Top Gun: Maverick soma 260 milhões de dólares em bilheteria global em sua estreia.

Completam o ranking dos filmes mais vistos no Brasil Sonic 2 – O Filme, em terceiro lugar, seguido de O Homem do Norte. Surpreendentemente, o quinto lugar não ficou com um filme, mas sim com o jogo entre Liverpool e Real Madrid na final da UEFA Champions League 2022, exibida nos cinemas para 7.000 pessoas. O terror tailandês A Médium, o longa biográfico Luta pela Fé – A História do Padre Stu, o filme infantil Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no fim do mundo, Dog – A Aventura de Uma Vida e o longa nacional Medida Provisória, encerram a lista, respectivamente.

