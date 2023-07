Novo ‘Indiana Jones’ leva a pior em briga com animação da Pixar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Indiana Jones e o Chamado do Destino não levou o público à loucura nos cinemas brasileiros, e o filme estrelado por Harrison Ford acabou abaixo de Elementos, nova animação da Pixar, no ranking dos filmes mais vistos no último final de semana. Segundo dados da Comscore, o desenho liderou o top 10 pela segunda semana seguida e, entre 29 de junho e 2 de julho, arrecadou 8,59 milhões de reais, vendendo mais de 400 000 ingressos. No mesmo período, a nova aventura de Indiana Jones bateu 8,12 milhões de reais e arrastou 329 000 pessoas aos cinemas.

The Flash segue com desempenho tímido nas bilheterias em sua terceira semana em cartaz. O filme da DC arrecadou apenas 3,29 milhões de reais e teve 169.000 ingressos vendidos.

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 29 de junho a 2 de julho):

Elementos

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

The Flash

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

A Pequena Sereia

Transformers: O Despertar das Feras

Ruby Marinho – Monstro Adolescente

Velozes e Furiosos 10

Que horas eu te pego?

Os Aventureiros: A Origem

