‘Nosso Lar 2’ chega em março ao streaming; saiba onde assistir

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nosso Lar 2: O Mensageiro estreou nos cinemas em 25 de janeiro e, menos de dois meses depois, o filme chega ao streaming para ser visto na TV. A produção dirigida por Wagner de Assis desembarca no dia 13 de março na plataforma Star+, que foi co-produtora do longa. A trama retoma a história do médico André Luiz (Renato Prieto), que agora se une a um grupo de espíritos mensageiros da cidade espiritual Nosso Lar liderados por Aniceto (Edson Celulari). Juntos, eles escolhem pessoas em vida para serem ajudadas em suas missões. O filme, baseado no livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, atraiu mais de 1 milhão de espectadores às salas de cinema durante o período em cartaz.