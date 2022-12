‘Noite Infeliz’ tem Papai Noel beberrão e muita pancadaria

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Apesar de o Natal ser conhecido como a época do ano mais mágica e feliz, atualmente o próprio Papai Noel tende a discordar. Após séculos, o ofício de descer a chaminé das casas e entregar presentes virou uma obrigação maçante, e o bom velhinho prefere encher a cara no bar em vez de visitar crianças consumistas que só pensam em dinheiro e videogames. Durante a véspera do feriado, enquanto visita a casa de uma família ricaça, ele depara com um grupo de mercenários de elite que invadem a residência em busca de dinheiro. Sem ter para onde fugir, o Papai Noel decide enfrentar os ladrões com muita violência e ótimas tiradas cômicas no longa Noite Infeliz, em cartaz nos cinemas.

Indo na contramão das comédias românticas temáticas ou mesmo das animações fofas sobre o espírito natalino, o filme dirigido por Tommy Wirkola aposta nas sequências violentas e bem coreografadas dignas de filmes de ação. Dominando a tela com seu carisma, David Harbour, o xerife tiozão de Stranger Things, chama todos os holofotes para si como o Papai Noel irônico e beberrão. O bom velhinho conta com a ajuda de Trudy (Leah Brady), única criança da família que realmente acredita que ele existe, para combater (aqui, um eufemismo para matar) os mercenários. Em uma das cenas mais divertidas do longa, a menina, que não é boba, se inspira no clássico natalino Esqueceram de Mim na hora de montar suas próprias arapucas que deixariam Macaulay Culkin com inveja.

Apesar de se perder no meio da história com momentos mornos e clichês sobre a magia de acreditar no Natal, a produção retoma o fôlego do começo e tem um crescendo tão eletrizante quanto violento até o final. Mesclando mortes criativas e momentos engraçados, Noite Infeliz chama atenção pela proposta incomum em meio ao mar de produções natalinas batidas que chegam com dezembro. Afinal, não é todo dia que o Papai Noel decide fazer justiça com as próprias mãos.