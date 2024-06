Noite dos solteiros: três filmes para curtir o revés do Dia dos Namorados

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Diz o ditado popular que o Dia é dos Namorados, mas a noite é dos solteiros. O posicionamento da efeméride nesta quarta-feira, 12, porém, dificulta que a classe desacompanhada festeje a independência ou afogue as mágoas da vida a sós por aí. Para quem planeja ficar em casa, o streaming oferece opções que podem oferecer bom humor, distração e até uma dose de alívio com suas personagens independentes e relações disfuncionais.

Garota Exemplar

Onde: Netflix e Star+

Nick (Ben Affleck) e Amy (Rosamund Pike) levam uma vida aparentemente perfeita no subúrbio americano — até ela desaparecer. Certo dia, o marido chega em casa e encontra os móveis revirados e manchados de sangue, sem sinal da esposa em qualquer parte. A investigação então começa e ele, sorridente e apático, se torna o principal suspeito por ter segredos expostos. Graças a uma reviravolta inesquecível, o longa se torna único e expõe a hipocrisia, as expectativas frustradas e as medidas drásticas que podem ocorrer em um relacionamento disfuncional — sem deixar de entreter graças à boa dose de ironia e à atuação de Pike.

Como Ser Solteira

Onde: Prime Video

Comédia reconfortante, Como Ser Solteira acompanha a rotina de Alice (Dakota Johnson), que acaba de romper o noivado para se autodescobrir em Nova York. Lá, ela se junta a outras três amigas — a desinibida Robin (Rebel Wilson), a romântica Lucy (Allison Brie) e a viciada em trabalho Meg (Leslie Mann), sua irmã mais velha — e forma uma trupe à la Sex and The City. Entre a busca por um novo namorado e a liberdade da vida cosmopolita independente, a protagonista tenta descobrir qual o jeito certo de ser solteira e, no processo, percebe que o tal estado civil pode ser completo em si.

Anatomia de Uma Queda

Onde: Prime Video

Sandra (Sandra Huller) é uma escritora alemã bem-sucedida que cede aos desejos do marido francês e se muda para os alpes junto ao filho pré-adolescente, deficiente visual. Os novos ares, contudo, não são o suficiente para apaziguar as tensões entre o casal quanto à dinâmica interna de poder e à criação do filho e, certo dia, momentos após uma discussão, o pai da família cai do sótão e morre. A partir da disputa judicial sobre a inocência de Sandra, o filme vencedor de duas estatuetas do Oscar mostra o pior lado da vida a dois — e alivia os espectadores que não têm que se preocupar com ela.

