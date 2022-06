No Brasil, nem ‘Jurassic World’ e ‘Top Gun’ esquentam os cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Apesar dos grandes blockbusters em cartaz nos cinemas, a bilheteria brasileira não apresentou o crescimento esperado com o retorno do público às salas. Jurassic World: Domínio, que estreou na quinta-feira, 2, está no topo do ranking e faturou 20,5 milhões de reais, levando 960.000 pessoas aos cinemas no país. A franquia de peso abriu junho sem fazer nem cócegas nos valores observados ao longo do mês de maio, com a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo. O longa da Marvel havia feito 75 milhões de reais, levando 3,5 milhões de espectadores aos cinemas em seu primeiro final de semana – a maior estreia do ano, que derrubou Batman, com seus 32 milhões de reais. No total, os filmes atualmente em cartaz, entre eles Top Gun: Maverick, renderam 39 milhões de reais no fim de semana.

Principal lançamento da semana anterior, Top Gun tampouco havia encostado no super-herói da Marvel. Tom Cruise atraiu 666.000 pessoas aos cinemas e arrecadou 15,7 milhões de reais em sua estreia. Nesta segunda semana, assumindo a segunda posição do ranking, o filme arrecadou 14 milhões de reais, levando 600.000 pessoas aos cinemas. No acumulado, são 45,8 milhões de reais e pouco mais de 2 milhões de espectadores. Já Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, completando um mês nas telonas, caiu para a terceira posição do ranking. No acumulado, a superprodução fez 163,21 milhões de reais e foi vista por 8 milhões de brasileiros desde a estreia.

Nos Estados Unidos, Top Gun: Maverick enfrenta menor concorrência, já que Jurrassic World ainda não estreou na América do Norte. Top Gun se tornou a maior estreia durante o feriado do Memorial Day da história, quando arrecadou 160 milhões de dólares. Globalmente, foram 260 milhões. Na última semana, apesar da queda esperada, o longa se manteve em destaque e computou 90 milhões de dólares ao longo do final de semana entre os dias 2 e 5 de junho.

No Brasil, o ranking de mais vistos, feito pela empresa Comscore, fica completo com: Sonic 2; O Homem do Norte; Detetives do Prédio Azul 3; Medida Provisória; Luta pela Fé – A História do Padre Stu; Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental e A Médium.

