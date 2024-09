Netflix vai unir Rodrigo Santoro e Valter Hugo Mãe em novo filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Netflix tem muitos planos para o cinema nacional nos próximos meses. Entre as produções anunciadas, estão uma esperada adaptação de O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, e o novo filme de Gabriel Martins, diretor de Marte Um. Nesta quarta-feira, 18, a plataforma ampliou a divulgação desse investimento anunciando a adaptação do romance O Filho de Mil Homens, de 2011, do autor português Valter Hugo Mãe, que terá Rodrigo Santoro como protagonista. Na trama, o ator brasileiro será Crisóstomo, um pescador solitário que sonha em ser pai e adota um garoto órfão. O filme dirigido por Daniel Rezende foi rodado em Búzios, no Rio de Janeiro, e no interior da Bahia.

A parceria entre Santoro e a Netflix vem sendo frutífera: da plataforma, o ator integrou o elenco do filme americano Power, com Jamie Foxx, em 2020, e estrelou o drama nacional 7 Prisioneiros, de 2021. Recentemente, ele interpretou o tenebroso vilão da série Bom Dia, Verônica.