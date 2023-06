Netflix trará Schwarzenegger, Gal Gadot e mais estrelas ao Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Netflix vai investir pesado na nova edição do Tudum, evento da plataforma sediado em São Paulo, que acontece no dia 17 de junho, no Auditório Ibirapuera. A lista de celebridades que virá ao país é robusta. Destacam-se no anúncio feito nesta quinta-feira, 1, os nomes dos astros Arnold Schwarzenegger, que estrela a série Fubar da Netflix; Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey, do elenco de The Witcher; o cineasta Zack Snyder; os atores Gal Gadot e Jamie Dornan, do futuro título da plataforma Agente Stone; Chris Hemsworth, divulgando Resgate 2; Nicola Coughlan, de Bridgerton; India Amarteifio e Corey Mylchreest, casal protagonista de Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton; Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet da série teen Eu Nunca…, entre outros.

O evento terá entrada gratuita (com ingressos limitados) e transmissão mundial on-line pelo canal da Netflix Brasil no YouTube. Os ingressos começam a ser distribuídos a partir de meio-dia na sexta-feira, dia 2, através do site do evento.