Netflix anuncia 49 filmes para 2023; confira os destaques

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 18, o título e previsão de estreia de 49 filmes originais, ou seja, que são produzidos pela plataforma de streaming. Seguindo a linha dos últimos anos, as produções são das mais variadas, desde comédias e filmes para família, até longas com grandes cineastas e atores hollywoodianos populares.

Entre os nomes que se destacam estão Nicole Kidman, Millie Bobby Brown, Chris Hemsworth, Gal Gadot, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch, Jennifer Lopez, Adam Sandler e Jennifer Aniston. Confira a seguir alguns destaques:

A Family Affair

Na Netflix em 17 de novembro de 2023

Um romance inesperado tem consequências divertidas para uma jovem, sua mãe e seu chefe astro de cinema, que lidam com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade. Tem Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King no elenco.

Damsel

13 de outubro de 2023

Uma donzela concorda em se casar com um lindo príncipe, mas não sabe que a realeza pretende sacrificá-la para pagar uma dívida antiga. Presa na caverna de um dragão que cospe fogo, ela vai precisar usar sua inteligência e perseverança para sobreviver. Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright estão na produção.

Resgate 2

Na Netflix em 16 de junho de 2023

Chris Hemsworth retorna como Tyler Rake em Resgate 2, a sequência do filme de ação da Netflix. Após sobreviver depois dos acontecimentos do primeiro filme, o mercenário tem outra missão: resgatar a família de um criminoso. A produção dos irmãos Joe e Anthony Russo terá Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

Heart Of Stone

Na Netflix em 11 de agosto de 2023

Rachel Stone (Gal Gadot) é uma agente de inteligência e a única pessoa que pode se colocar entre uma poderosa organização global, que busca a paz, e a possível perda do recurso mais valioso (e mais perigoso) dessa instituição. Com Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo e Matthias Schweighöfer.

Maestro

Na Netflix em 2023

História de amor de Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein ao longo de mais de 30 anos, do momento em que os dois se conheceram em uma festa (em 1946) aos dois noivados, o casamento de 25 anos e os três filhos: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons. Dirigido por Bradley Cooper e produzido por Martin Scorsese e Steven Spielberg, o elenco é composto por Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer e Sarah Silverman.

Filme de Wes Anderson (ainda sem título)

Na Netflix em 2023

Adaptação de Wes Anderson de vários contos de Roald Dahl, incluindo A Incrível História de Henry Sugar. Com Benedict Cumberbatch, Ralph FIennes, Dev Patel, Sir Ben Kingsley, Richard Ayoade, Rupert Friend e Asa Jennings.

The Mother

Na Netflix em 12 de maio de 2023

Uma assassina perigosa teve que abandonar a filha para fugir dos inimigos. Agora, anos depois, ela precisa sair do esconderijo se quiser proteger a menina. Com Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci e Lucy Paez.

Mistério em Paris 2

Na Netflix em 31 de março de 2023

Nick (Adam Sandler) e Audrey Spitz (Jennifer Aniston) agora são detetives em tempo integral tentando fazer uma agência de investigação particular decolar. Mas, quando um abastado amigo é raptado no próprio casamento, começa um caso peculiar de sequestro internacional. Mark Strong compõe o elenco.

Leave the World Behind

Na Netflix em 8 de dezembro de 2023

Notícias de um apagão misterioso estragam as férias em família em Long Island. Quando a ameaça se intensifica, todos precisam bolar uma estratégia para sobreviver à possível crise enquanto tentam encontrar um lugar num

mundo em colapso. Com Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans e Kevin Bacon.