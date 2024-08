‘Napoleão’, de Ridley Scott, ganha versão estendida na Apple TV+

A Apple anunciou nesta quinta-feira, 29, a estreia de uma versão estendida do épico Napoleão, de Ridley Scott, com 48 minutos de cenas inéditas que não entraram no corte original do longa. Já disponível na Apple TV+ com exclusividade, Napoleão: Versão do Diretor leva às telas cenas inéditas que aprofundam “a história de origem de Josephine”, a esposa do imperador francês.

Com Joaquin Phoenix na pele do imperador francês, o longa de Ridley Scott retrata a origem e ascensão do estrategista militar através do seu relacionamento “viciante e muitas vezes volátil” com Josephine, interpretada por Vanessa Kirby. “A versão do diretor aprofunda a história de origem de Josephine, apresentando figurinos extravagantes, cenários suntuosos e a cena inédita da Batalha de Marengo (Itália). , apresentando figurinos extravagantes, cenários suntuosos e a cena inédita da Batalha de Marengo (Itália)”, detalha o comunicado, destacando também que o público terá acesso a mais detalhes sobre a queda de Napoleão, “desde sua tentativa de assassinato até sua invasão fracassada da Rússia”.

As indicações do filme

Lançado em novembro de 2023, Napoleão foi altamente aclamado no meio cinematográfico, o que lhe rendeu três indicações ao Oscar nas categorias de Melhores Efeitos Visuais, Melhor Design de Produção e Melhor Figurino.

Confira o trailer de Napoleão: Versão do Diretor

