Na onda de ‘O Telefone Preto’, 5 filmes de terror com crianças

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Monstros, espíritos e psicopatas sanguinolentos causam calafrios nos filmes de terror, mas o clima sempre fica mais assustador quando crianças são envolvidas em histórias macabras. Trazendo originalidade para este substrato do gênero, O Telefone Preto, em cartaz nos cinemas, acompanha a história de um menino, sequestrado por um assassino em série, que recebe a ajuda de crianças mortas para escapar. Confira a seguir cinco boas produções de terror com crianças:

It – A Coisa

Onde assistir: HBO Max

Ambientado no final da década de 1980, o filme acompanha a história de um grupo de amigos que se une para solucionar o estranho desaparecimento de crianças na cidade de Derry, nos Estados Unidos. Longe de ser uma ameaça comum, eles descobrem que o responsável é um palhaço chamado Pennywise (Bill Skarsgård), que se alimenta do medo das pessoas. Baseado no livro clássico de Stephen King, a produção mescla os horrores da vida real com uma ameaça sobrenatural — mostrando que, muitas vezes, pessoas conseguem ser bem piores que criaturas malignas.

Colheita Maldita

Onde assistir: Amazon Prime Video

Um jovem casal viaja tranquilamente quando é surpreendido com o corpo de um garoto na estrada. Com o objetivo de ajudar, eles param em um vilarejo para chamar a polícia mas descobrem que o local esconde um culto macabro liderado por jovens que usam sangue humano como sacrifício. Mais uma produção inspirada em um livro de Stephen King que engrossa o filão do terror com crianças.

A Entidade

Onde assistir: Telecine e Starzplay

Continua após a publicidade

A parceria entre Ethan Hawke e o diretor Scott Derrickson é anterior ao recente O Telefone Preto. Os dois trabalharam juntos, pela primeira vez, em A Entidade — que também segue o caminho das histórias sobrenaturais com crianças. No filme, lançado em 2012, Hawke interpreta um escritor que se muda com a família para uma casa que esconde um assassinato inexplicável. Ao investigar o caso através de fitas que encontra no sótão, ele descobre que as mortes podem estar relacionadas a um demônio que possui crianças.

Poltergeist

Onde assistir: HBO Max

Steven (Craig T. Nelson) e Diane Freeling (JoBeth Williams) são o clássico casal americano de comercial de margarina. A vida perfeita da família até que eles e os filhos começam a presenciar eventos sobrenaturais na casa onde moram, na Califórnia. A situação escala de forma aterrorizante até que a filha mais nova, Carol Anne (Heather O’Rourke), é raptada pelos fantasmas através da televisão. Desesperados, os pais recorrem a uma especialista em fenômenos paranormais que lhes recomenda uma mulher com poderes mediúnicos para resgatar a garota.

O Orfanato

Onde assistir: Netflix

As memórias mais felizes de Laura (Belén Rueda) são de quando ela vivia em um orfanato, onde criou uma família. Já adulta, 30 anos depois, ela decide retornar ao lugar junto do marido Carlos (Fernando Cayo) e o filho adotado Símon (Roger Príncep), para reformar o casarão e reabrir o orfanato, abandonado há décadas. Os problemas começam quando o garoto desaparece misteriosamente e Laura passa a escutar vozes de espíritos — que podem, ou não, ajudá-la em sua busca