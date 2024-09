Na onda de ‘O Casal Perfeito’, 5 ótimas séries com ricos problemáticos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma família de ricaços se vê em meio de uma investigação policial quando uma morte ocorre pouco antes do casamento do um dos herdeiros. O Casal Perfeito, com Nicole Kidman e Liev Schreiber, que acaba de chegar na Netflix, reforça uma onda recente de séries que exploram os exageros, absurdos e podres de ricaços que, com poder e influência, acreditam estar acima da lei – e, muitas vezes, de fato estão. Confira a seguir cinco séries com ricos problemáticos que valem a maratona.

Succession

Onde assistir: na plataforma Max, quatro temporadas

O drama da HBO entrou para a lista de melhores séries da história da TV ao seguir uma família de bilionários dona de uma enorme rede de mídia. Inspirada na história real do clã encabeçado por Rupert Murdoch, dono da Fox, a série ganhou elogios por seu roteiro cirúrgico e atuações exemplares, além do tom shakespereano, que ora flerta com o drama, ora com o cômico.

The White Lotus

Onde assistir: na plataforma Max, duas temporadas

Uma rede de hotel de luxo em cidades paradisíacas recebe seus hóspedes ao longo de uma semana. Esse é o mote da série que começou no Havaí e passou pela Sicília em sua segunda temporada. Enquanto explora as excentricidades e os podres dos hóspedes, a série também mostra o mundo ao redor tentando tirar sua lasquinha da riqueza abundante. Em ambas as temporadas, mortes misteriosas intrigam os hóspedes e os espectadores.

Big Little Lies

Onde assistir: na plataforma Max, duas temporadas

Também com Nicole Kidman, a série acompanha a história de um grupo de mulheres em um pequeno reduto americano onde vivem os integrantes da camada social formada pelos 1% de mais ricos do mundo. Violência doméstica, preconceito de classe e sororidade estão entre os temas retratados no programa que também possui um fundo policial: alguém morreu e alguém matou – mistérios que são revelados aos poucos ao longo dos espisódios.

Fortuna

Onde assistir: na Apple TV+, duas temporadas

Uma ex-esposa de um magnata da tecnologia ganha uma bolada com o divórcio. Estrelada pela comediante Maya Rudolph, a série cômica mostra a dondoca tentando ocupar seu tempo e ser relevante, sem o marido, trabalhando de perto com uma Ong que leva seu nome, voltada para a população de rua. Com humor sagaz e atores afiados, a série é uma boa pedida para se rir de um mundo no qual a protagonista não sabe nem o que significa um PDF.

The Righteous Gemstones

Onde assistir: na plataforma Max, quatro temporadas

A cobiça é o pecado capital favorito da família Gemstones, clã de televangelistas que há anos faz sucesso na TV americana. Com humor escrachado e sem amarras, a série com John Goodman é um deleite ao transformar personagens detestáveis em pessoas pelas quais o público torce e almeja ver de novo na tela. Uma quinta temporada, aliás, já está confirmada.