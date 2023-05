Na onda de Ariel, 4 princesas negras que arrasaram no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Acaba de chegar aos cinemas a aguardada versão em live-action de A Pequena Sereia, com Halle Bailey no papel da princesa Ariel. O papel fez da atriz a segunda princesa negra no protagonismo de um filme da Disney – a primeira foi Tiana, de A Princea e o Sapo, de 2009. Antes e depois dela, outras graciosas e destemidas jovens negras, em animação e também em carne e osso, fizeram sucesso no cinema. Confira no vídeo a seguir quem são elas.

