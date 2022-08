Morre Wolfgang Petersen, diretor de ‘Troia’, aos 81 anos

Giro VEJA - terça, 16 de agosto

Posse do novo presidente do TSE e largada oficial da corrida eleitoral são os destaques do dia

Se depender das previsões, a cerimônia de posse da nova presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que acontece nesta noite em Brasília tem potencial para selar uma trégua entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.