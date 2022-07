Morre Paul Sorvino, ator de ‘Os Bons Companheiros’, aos 83 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Morreu nesta segunda-feira, 25, aos 83 anos, o ator americano Paul Sorvino. Com uma longa e robusta carreira no teatro, na TV e no cinema, desde os anos 60, Sorvino alcançou a fama mundial na pele do gângster Paulie Cicero no filme Os Bons Companheiros, clássico de Martin Scorsese, de 1990. Segundo sua esposa, Dee Dee Benkie, o ator morreu de “causas naturais”. “Nossos corações estão partidos, nunca haverá outro Paul Sorvino”, divulgou em um comunicado.

Após o sucesso em Os Bons Companheiros, Sorvino ampliou seu público ao interpretar o sargento Phil Cerreta na popular série televisiva Law & Order. Prolífico e camaleônico, ele não se rendeu à aposentadoria. Um de seus trabalhos mais recentes foi na série cult Godfather of Harlem, como Frank Costello. Ele participou de ao menos quatro filmes que ainda não foram lançados. A morte do ator acontece dois meses após a partida de Ray Liotta, protagonista de Os Bons Companheiros, que faleceu em maio deste ano.