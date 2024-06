Morre o ator Donald Sutherland, de ‘Jogos Vorazes’, aos 88 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Morreu nesta quinta-feira, 20, o ator canadense Donald Sutherland, astro de M.A.S.H. (1970), Jogos Vorazes (2012) e mais de 140 outros filmes. Sutherland tinha 88 anos e faleceu em Miami, vítima de uma doença não especificada. O ator veterano possuía uma carreira de seis décadas e que teve início com Os Doze Condenados, de 1967. Versátil e dono de um charme patente, ele interpretou o cirurgião militar piadista Hawkeye Pierce na versão de 1970 da comédia M.A.S.H., mergulhou em tramas de suspense, como Inverno de Sangue em Veneza e Klute – O Passado Condena. Seu papel mais recente e que o tornou um rosto conhecido entre uma nova geração foi o do vilanesco presidente Snow nos quatro filmes da franquia jovem Jogos Vorazes.

Nascido em Saint John, no Canadá, em 17 de julho de 1935, Sutherland se formou em engenharia e teatro na Universidade de Toronto, em 1958. Após um período trabalhando em companhias de teatro regionais de Ontário, se mudou para o Reino Unido, onde frequentou a Academia de Música e Arte Dramática de Londres por um ano.

Foi uma das mais pródigas estrelas de Hollywood nas décadas de 1960 e 1970, época em que costumava atuar em três, quatro ou até cinco filmes por ano. Venceu diversos prêmios, entre eles, dois Globos de Ouro de melhor ator coadjuvante pelos telefilmes Cidadão X (1995) e Bastidores da Guerra (2002), e um Emmy de melhor ator coadjuvante, também por Cidadão X. Nunca foi indicado ao Oscar, mas recebeu uma estatueta honorária pelo conjunto da sua carreira em novembro de 2017. Ele deixa a esposa, Francine Racette, os filhos Roeg, Rossif, Angus, Kiefer e Rachel, e quatro netos.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial