Morre a atriz Anne Heche, aos 53 anos, após acidente de carro

Morreu nesta sexta-feira, 12, a atriz Anne Heche, aos 53 anos. A informação foi confirmada por sua família ao jornal britânico The Guardian. Ela estava internada, em coma, havia uma semana, após sofrer uma acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Heche teve graves queimaduras e danos cerebrais. Em comunicado divulgado na quinta-feira, 11, um representante da atriz já havia informado que ela não sobreviveria às sequelas no cérebro.

Na última sexta-feira, Heche dirigia um carro que saiu da estrada e colidiu com uma residência. A casa e o veículo pegaram fogo, e a atriz foi hospitalizada em estado grave. Além do dano cerebral irreversível, Heche também sofreu uma lesão pulmonar e queimaduras severas. Os policiais que investigaram o caso disseram ao jornal americano Deadline que havia narcóticos no sangue da atriz, mas não detalharam quais seriam as substâncias.

Nascida em Ohio, em 1969, Heche ganhou fama com a novela americana Another World, em que interpretou as gêmeas Vicky Hudson e Marley Love, entre 1987 a 1991. Seu primeiro grande papel no cinema foi como a namorada de Johnny Depp no longa-metragem Donnie Brasco, de 1997. No mesmo ano, ela foi escalada para outras produções grandes, como a sátira política Wag the Dog, o filme-catástrofe Volcano e o terror Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Na época, Heche engatou um namoro com Ellen DeGeneres, que durou três anos, logo quando a apresentadora se assumiu lésbica.

Em 1998, a atriz estrelou o filme Six Days Seven Nights, ao lado de Harrison Ford. Os trabalhos mais recentes de Heche incluem as séries policiais Quântico e Chicago PD. Nas telas de cinema, ela atuou ainda ao lado de Sandra Oh na comédia Catfight, em 2016, e deu vida à mãe do serial killer Jeffrey Dahmer em uma produção de 2017. A atriz deixa dois filhos.