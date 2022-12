Morre Angelo Badalamenti, compositor de ‘Twin Peaks’, aos 85 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Morreu aos 85 anos, o compositor americano Angelo Badalamenti, principal colaborador do cineasta David Lynch, responsável por trilhas icônicas do cinema e da TV, como a da série de 1990 Twin Peaks e dos filmes Veludo Azul, Coração Selvagem, Cidade dos Sonhos, entre outros. Seu trabalho em Twin Peaks se estendeu ainda nas produções derivadas do programa, como o filme de 1992 e a série Twin Peaks: O Retorno, de 2017. Para além da prolífica parceria com Lynch, Badalamenti também transitou entre os principais nomes da música mundial, como David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, Liza Minnelli e Michael Jackson.

Badalamenti trabalhava como professor de música em Nova York quando conheceu Lynch e foi contratado como coach vocal da atriz Isabella Rossellini, para o filme Veludo Azul, de 1986. Ao lado do cineasta, ele compôs a faixa Mysteries of Love, trilha do filme, entoada por Julee Cruise. A amizade entre os dois ainda rendeu a Badalamenti algumas pontas nos filmes, como no próprio Veludo Azul, no qual aparece como um pianista de bar.

Badalamenti acumulou diversos prêmios, entre eles um Grammy, pela trilha de Twin Peaks. Curiosamente, diversos nomes envolvidos na série cult morreram este ano. Entre eles Julee Cruise e os atores Al Strobel, Lenny Von Dohlen e Kenneth Welsh.

