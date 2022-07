Monstrinhos de ‘Minions 2’ retomam liderança de bilheteria no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após ser desbancado pela estreia do todo-poderoso Thor: Amor e Trovão, o longa-metragem de animação Minions 2: A Origem de Gru voltou a dominar as bilheterias brasileiras. De acordo com dados da Comscore, os monstrinhos amarelos arrebanharam 11 milhões de reais e levaram às salas de cinema 561 100 pessoas durante o último final de semana. Parte da franquia de sucesso Meu Malvado Favorito, a continuação de Minions já soma 82,1 milhões de reais. Ocupando a segunda posição no ranking da semana está o deus do trovão, com 10,9 milhões de reais, seguido da cinebiografia Elvis, que lucrou 4,18 milhões.

Nos Estados Unidos, a produção que roubou a cena durante seu final de semana de estreia foi Não, Não Olhe, aguardado terror de Jordan Peele. Apesar de ficar abaixo das expectativas de 50 milhões de dólares, o filme arrecadou 44 milhões (cerca de 241 milhões de reais), o que foi suficiente para alçá-lo ao topo da bilheteria. Esta é a segunda melhor estreia de Peele, ficando na frente do oscarizado Corra!, que fez 33 milhões de dólares em sua estreia em 2017, e atrás de Nós, que em 2019 arrebanhou 71 milhões. No Brasil, o longa chega aos cinemas daqui a exatamente 1 mês, em 25 de agosto.

Completando o ranking dos filmes mais vistos no Brasil entre 21 e 24 de julho estão o terror O Telefone Preto; Top Gun Maverick; Pluft o Fantasminha; Jurassic World: Domínio; a ficção científica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo; a animação Lightyear; e a comédia Boa Sorte, Leo Grande.