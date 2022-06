‘Minions 2’ diverte ao acompanhar a peculiar infância de Gru

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 2010, o filme Meu Malvado Favorito chegou aos cinemas e logo transformou Gru, um vilão encurvado e de nariz pontudo, em celebridade pop para crianças. O sucesso da trama do vilão que almeja ser o maior do mundo rendeu, até agora, duas sequências e mais dois filmes derivados voltados apenas para os minions – os famigerados ajudantes amarelinhos do malvadão. Chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30, o segundo desses spin-offs, Minions 2: A Origem de Gru. Como sugere o título, o filme viaja no tempo e se instala nos anos 70, acompanhando a infância de Gru, quando o garoto já sonhava em ser um grande vilão — mas, antes, precisa encontrar profissionais da vilania para ensiná-lo o caminho. Confira mais informações sobre a produção no programa Em Cartaz.