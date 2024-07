‘Meu Malvado Favorito’: saiba 3 curiosidades sobre a saga de sucesso

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Novo filme da franquia adorada pelas crianças, Meu Malvado Favorito 4 chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 4. Na trama, Gru abre mão da vilania para viver uma rotina tranquila ao lado de seus ajudantes, os Minions, e da família — que acaba de ganhar um novo integrante, o recém-nascido Gru Júnior. Além do bebê, o longa também introduz o perigoso vilão Maxime Le Mal, que persegue o protagonista de forma implacável. A longevidade da produção reflete seu sucesso: em sua primeira semana em cartaz, o longa passou de 240 milhões de dólares de bilheteria no mundo — somado aos três anteriores, a saga atingiu 3 bilhões de dólares. Confira a seguir três curiosidades sobre a saga que atestam seu valor no mercado cinematográfico:

1. Meu Malvado Favorito foi o filme de estreia de um novo estúdio de animação

Chris Meledandri, antigo presidente da 20th Century Fox Animation, deixou o cargo em 2007 para fundar seu próprio estúdio de animação, Illumination Entertainment. O primeiro filme produzido pela empresa foi Meu Malvado Favorito, criado pelo animador espanhol Sergio Pablos e roteirizado pela dupla Cinco Paul e Ken Daurio — que já havia trabalhado com Meledandri no longa Horton e o Mundo dos Quem (2008), da Fox. Alguns membros do elenco de Horton também foram convocados para a produção: Steve Carell e Will Arnett participam da franquia como intérpretes de Gru e Sr. Perkins, respectivamente.

2. Os diretores se inspiraram em A Fantástica Fábrica de Chocolate para criar o visual dos Minions

Os Minions, divertidos capangas de Gru que roubam a cena nos filmes, foram inspirados nos Oompa Loompas de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Originalmente, os seres amarelos teriam um visual humano, assim como os ajudantes de Willy Wonka no filme de 1971, mas cortes no orçamento fizeram com que o estúdio optasse pelo design simplificado que conhecemos hoje. Os diretores também se inspiraram no visual dos Jawas, do universo de Star Wars, e em personagens de animações clássicas da Warner Bros., como os animais antropomórficos de Looney Tunes. O sucesso foi tanto que os monstrinhos ganharam dois filmes próprios: Minions (2015) e Minions 2: A Origem de Gru (2022).

3. Produtores incensados assinam a trilha sonora dos filmes

Vencedor de 13 estatuetas do Grammy, o rapper americano Pharrell Williams compôs músicas originais para os quatro filmes da franquia. A faixa mais popular dos longas é Happy, de Meu Malvado Favorito 2, que liderou o ranking de músicas mais vendidas nos Estados Unidos em 2014, com cerca de 6,5 milhões de cópias comercializadas, e atingiu o mesmo feito no Reino Unido. Já a trilha sonora do spin-off Minions 2: A Origem de Gru (2022) foi produzida por Jack Antonoff, vocalista da banda Bleachers e produtor favorito de estrelas como Taylor Swift e Lana Del Rey.

