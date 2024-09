Mel Gibson deslancha sequência de ‘A Paixão de Cristo’ com proposta ousada

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após vinte anos de desenvolvimento vagaroso, parece que Mel Gibson enfim está avançando na produção de uma sequência do sucesso A Paixão de Cristo (2004). Intitulado Ressurreição – Parte 1, o longa deve abrir o leque para mais continuações e, atualmente, leva o diretor a Malta em busca de locações. As filmagens, segundo o portal Collider, começam em 2025.

A passagem de Gibson pelo país mediterrâneo foi divulgada pela agência de notícias Italpress. Segundo a apuração italiana, o diretor está acompanhado de uma equipe de produção e passará cinco dias por lá, onde visitará possíveis cenários de filmagem e se encontrará com autoridades governamentais para negociar a filmagem. Ele engatará a produção assim que encerrar a divulgação do filme Ameaça no Ar, que estreia no Brasil em outubro e nos Estados Unidos em janeiro de 2025.

Jim Caviezel, que viveu Jesus Cristo no filme original, confirmou seu retorno ao papel. Segundo o ator, o novo capítulo da saga pode ser composto de três filmes, mas resultará provavelmente em apenas dois. Ainda não é claro como o ator de 55 anos retomará o papel do messias crucificado. Em 2022, Gibson contou ao veículo cristão National Catholic Register que a história não será linear e colocará “a trama central, o futuro, o passado e outras dimensões” em justaposição, com toques de ficção científica. “É uma história grandiosa, um conceito difícil, e tive que tomar muito tempo para encontrar um jeito digno de contá-la”, disse. O outro roteirista, Randall Wallace, descreveu o projeto como um “delírio sob LSD”.

Polêmica antiga

Polêmico, o filme de 2004 misturava elementos esotéricos com o retrato pesaroso da via-crúcis cristã. O resultado foi indicado a três categorias do Oscar e se tornou sucesso de bilheteria, endossado por evangélicos e católicos de todo o globo, mas notoriamente acusado de antissemitismo — tanto pela narrativa apresentada, quanto pela vida pessoal do diretor, repetidamente acusado de declarações preconceituosas contra judeus.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial