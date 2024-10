Mel Gibson declara apoio a Trump e insulta Kamala: “Tem o QI de um poste”

O ator e diretor Mel Gibson afirmou que vai votar em Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. Em um vídeo publicado pelo site TMZ na noite de quinta-feira, 24, ele demonstrou apoio ao candidato republicano quando questionado por um jornalista sobre seu posicionamento político. “Uau, que grande pergunta. Não acho que é surpresa para ninguém em quem eu vou votar”, disse Gibson, mas o repórter insistiu: “Vou chutar Trump. É um palpite ruim?”. “É um palpite ótimo”, confirmou o ator.

Na sequência, Gibson criticou a candidatura da atual vice-presidente americana, Kamala Harris. “Eu sei como será se a deixarmos entrar e isso não é bom. Ela tem um histórico miserável, terrível, e nenhuma política para falar sobre. Ela tem o QI de um poste de cerca”, afirmou.

Confira o vídeo na íntegra:

#MelGibson‘s backing #DonaldTrump in the upcoming election … saying #KamalaHarris has a bad track record — and, the IQ of a plank of wood! #Exclusive article in bio! pic.twitter.com/JAkjMsTH0u

— TMZ (@TMZ) October 24, 2024