‘Medida Provisória’ surpreende e segue ritmo de ‘Marighella’ na bilheteria

O filme Medida Provisória arrebanhou, em duas semanas em cartaz, 237.000 espectadores às salas de cinema. No mesmo período, no ano passado, Marighella, que foi um sucesso de bilheteria nacional desde o início da pandemia, fez 216.000 pagantes. Em comum, além da presença de Seu Jorge no elenco, os filmes apresentam uma forte veia crítica ao Brasil e seus pecados históricos. Marighella, porém, perdeu fôlego e logo entrou no streaming, na plataforma Globoplay, o que fez com que o filme fechasse abaixo dos 400.000 espectadores.

O ranking dos dez filmes mais vistos no Brasil neste fim de semana, segundo dados da Comscore, traz Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore em primeiro, seguido, respectivamente de Sonic 2; Cidade Perdida; Detetives do Prédio Azul 3; Medida Provisória; Morbius; Batman; Seventeen Power Of Love; A Pior Pessoa do Mundo; e A Noite do Triunfo.