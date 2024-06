Matt Bomer revela ter perdido papel de super-herói por ser gay

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Matt Bomer, galã consagrado da televisão americana e publicamente assumido como gay há mais de uma década, declarou que perdeu a oportunidade de interpretar o Super-Homem nos cinemas devido à sua sexualidade. Atualmente com 46 anos, o americano já viveu papéis notoriamente atrelados à comunidade LGBTQIA+, em filmes com histórias centralizadas em relacionamentos homoafetivos, como Companheiros de Viagem e Maestro. Em entrevista ao Hollywood Reporter, o astro declarou que equilibrar a vida pessoal e a profissional às vezes não é tão simples.

De acordo com Bomer, um projeto do Super-Homem seria gravado em 2003 com ele no papel principal, mas não aconteceu pelo fato de ele ser gay. “Assinei um contrato de três filmes com a Warner e era a escolha do diretor”, disse. Na conversa, o ator esclarece que, ao seu ver, algo como a homossexualidade ainda podia ser usado como arma contra figuras públicas na época — ele ainda não era assumido — e que alguém o expôs aos produtores, que logo encerraram o laço de trabalho. Até hoje, Bomer não sabe quem, como ou por que a informação veio à tona.

O processo começou com uma audição aberta e se estendeu por um mês. Antes da demissão súbita, a certeza sobre o papel era tanta que Bomer abandonou o trabalho fixo na novela Guiding Light, exibida na rede americana CBS. Com direção de J.J. Abrams, de Star Wars: O Despertar da Força e Star Trek, o filme se chamaria Superman: Flyby. Em seu lugar, Superman: O Retorno foi dirigido por Bryan Singer e lançado em 2006 com outro galã no centro: Brandon Routh, que seguiu no papel em aparições esporádicas até 2022, fim da série The Flash.

Em 2025, o personagem retorna às telas em Superman, projeto de James Gunn que planeja reiniciar o universo cinematográfico baseado nos quadrinhos da DC. David Corenswet, de 30 anos, será o novo rosto do personagem. Por coincidência, tanto ele quanto Bomer fazem parte de outro quadro de atores de olhos azuis, maxilares marcados e cabelos castanhos: o de galãs favoritos do produtor televisivo Ryan Murphy, com o qual ambos trabalharam múltiplas vezes.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial