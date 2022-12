‘Marte Um’ não decola, e Brasil corre risco de ficar fora do Oscar em 2023

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Filme escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para tentar uma vaga entre os indicados ao Oscar em 2023, Marte Um não entrou na pré-lista da categoria de melhor filme internacional da premiação, e o Brasil corre risco de ficar de fora da disputa do maior prêmio de cinema. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta quarta-feira, 21, algumas listas com pré-selecionados. O curta-metragem Sideral, de Carlos Segundo, e o documentário O Território, coprodução do Brasil com Dinamarca e Estados Unidos, ainda podem chegar à lista final. Os finalistas serão revelados em 24 de janeiro, e cerimônia de entrega das estatuetas acontecerão em 12 de março, em Los Angeles.

Marte Um conta a história dos Martins, uma família negra e humilde que mora em uma cidade periférica de Minas Gerais. Em meio às dificuldades impostas pela vida, os quatro membros brigam pelo direito de sonhar, com bastante afeto e esperança.

Entre as 15 nações ainda no páreo de melhor filme estrangeiro estão Argentina, México, Suécia, Bélgica, Áustria, Coreia do Sul, Polônia, Dinamarca, Paquistão, Índia, Alemanha, Marrocos, Camboja, França e Irlanda.

Confira a pré-lista de indicados a melhor filme estrangeiro:

Argentina, 1985 (Argentina)

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (México)

Cairo Conspiracy (Suécia)

Close (Bélgica)

Corsage (Áustria)

Decisão de Partir (Coreia do Sul)

Eo (Polônia)

Holy Spider (Dinamarca)

Joyland (Paquistão)

Last Film Show (Índia)

Nada de Novo no Front (Alemanha)

O Caftan Azul (Marrocos)

Return to Seoul (Camboja)

Saint Omer (França)

The Quiet Girl (Irlanda)