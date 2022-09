‘Marte Um’, de Gabriel Martins, representará o Brasil na briga pelo Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou o filme Marte Um, de Gabriel Martins, como o representante do Brasil na briga por uma vaga na categoria de melhor filme internacional do Oscar 2023. A escolha, feita pela comissão de 19 integrantes, foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 5, em uma reunião virtual. A cerimônia da 95ª Premiação Anual promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences acontecerá em 12 de março do ano que vem.

Marte Um conta a história dos Martins, uma família negra que mora em uma cidade periférica de Minas Gerais e dribla as dificuldades da vida pelo direito de sonhar, com bastante afeto e esperança. O filme mineiro desbancou A Mãe, de Cristiano Burlan; A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky; Carvão, de Carolina Markowicz; Pacificado, de Paxton Winters; e Paloma, de Marcelo Gomes, além de outros 22 longas inscritos e habilitados.

“A escolha de Marte Um para representar o Brasil no Oscar 2023 foi uma decisão democrática e importante do júri. O filme trata de afeto e de esperança, da possibilidade de seguir sonhando em meio a tantas dificuldades econômicas e políticas. Marte Um sintetiza bem o cinema brasileiro, com qualidade narrativa e técnica, que vem sendo realizado hoje, representando a diversidade do país”, declarou Bárbara Cariry, presidente da comissão, em comunicado enviado pela Academia Brasileira de Cinema.

Pelo calendário da Academia de Hollywood, a data final dos inscritos para todas as categorias do Oscar é 15 de novembro. Em 21 de dezembro, será anunciada uma lista prévia de finalistas, e o anúncio definitivo dos postulantes à premiação será feito no dia 24 de janeiro de 2023. A cerimônia está marcada para o domingo, 12 de março, em Los Angeles.