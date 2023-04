Ludmilla faz sua estreia em Hollywood com franquia famosa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ludmilla confirmou nesta segunda-feira, 24, que fez uma participação no filme Velozes e Furiosos 10, a décima sequência da saga de ação que estreia em 10 de maio nos cinemas. “A vilã agora é atriz de Hollywood!”, comemorou a cantora no Twitter. A atriz também compartilhou um vídeo de making of dos bastidores, em que é possível vê-la gravando a largada de uma corrida de carros e até cenas com Vin Diesel, intérprete do protagonista Dominic Toretto.

“Quando eu cheguei no set e vi que era tudo verdade, não era sonho, foi incrível. Aqueles carros passando por mim, aquela loucura toda. Saí apaixonada por todo elenco e equipe, virei mais fã do que já era”, adianta Ludmilla no vídeo. A cantora também gravou uma música para a trilha sonora do longa.

Em Velozes e Furiosos 10, Dante Reyes (Jason Momoa), filho do traficante brasileiro Hernan Reyes, derrotado em Velozes e Furiosos 5, busca vingança contra Toretto e sua família. O filme se passa não só no Brasil, como também em Los Angeles, Roma, Londres, Portugal e Antártida.