‘Lou’ reforça a boa onda de filmes de ação com mulheres acima dos 50

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Existe um sub-subgênero do cinema que pode ser categorizado como ex-agente/policial com mais de 50 anos, aposentado, que, de repente, precisa expor seus dotes físicos para salvar familiares e amigos. Liam Neeson, 70 anos, virou expoente do filão em 2008, com Busca Implacável. Outros atores entraram nessa seara, do James Bond de Daniel Craig, 54 anos, que voltou à ativa em 007 – Sem Tempo para Morrer, de 2021, até Bob Odenkirk, 59, com o divertido filme Anônimo, em 2021. Agora, as mulheres começaram a tirar uma casquinha deste roteiro geralmente dedicado aos homens.

Lou, em primeiro lugar no ranking de mais vistos da Netflix, dá à ótima atriz Allison Janney, 62 anos, a chance de deixar de lado as comédias para mostrar suas habilidades físicas e dramáticas numa trama sobre uma mulher misteriosa que se envolve numa busca na floresta pela filha da vizinha (vivida por Jurnee Smollett).

O filme de suspense e ação reforça uma onda na qual mulheres com mais de 50 anos deixam o papel de coadjuvantes para assumir o protagonismo em cenas com muito tiro, porrada e bomba. Na mesma linha, Viola Davis, 57 anos, lidera um exército feminino africano em A Mulher Rei, liderança que ganha contornos distintos quando a maternidade é colocada em jogo. A atriz malaia Michelle Yeoh, 60 anos, mostrou belíssimas habilidades nas artes marciais no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, também deste ano, no qual transita pelo multiverso para salvar a filha.

Com um robusto currículo no teatro, Allison só ganhou destaque no meio televisivo aos 40 anos de idade, na série West Wing: Nos Bastidores do Poder, de 1999. O reconhecimento tardio a levou a somar papéis envolvendo especialmente a maternidade. Não à toa, ela é bem conhecida como a mãe da sitcom Mom e venceu o Oscar por Eu, Tonya, no qual também interpretava a progenitora da protagonista. Em Lou, seus dotes maternos são, no mínimo, inexistentes. Mas suas habilidades com armas, em lutas corpo a corpo e sobrevivência na selva são de deixar James Bond impressionados.