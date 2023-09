Livro polêmico de Elena Ferrante chegará aos cinemas com Penélope Cruz

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Elena Ferrante em breve chegará aos cinemas com um novo título: o livro Dias de Abandono será adaptado em filme com Penélope Cruz no papel da protagonista. Um dos romances mais polêmicos de Elena, a trama gira em torno de uma mulher que abandonou a carreira para cuidar da família e, eventualmente, se vê deixada pelo marido. Ao cair em um poço de autodestruição, ela ignora o cuidado com as filhas e se vê em situações drásticas, numa busca por si mesma. Em 2021, a HBO chegou a anunciar uma adaptação da obra com Natalie Portman, mas o projeto foi engavetado.

O novo longa segue um momento de alta da autora napolitana de identidade desconhecida. Em 2018, a HBO lançou a série baseada na tetralogia A Amiga Genial. Em 2021, foi a vez da Netflix transformar o livro A Filha Perdida em um filme, e, este ano, lançou a minissérie A Vida Mentirosa dos Adultos, obra mais recente assinada por Ferrante.

Antes de conquistar o mercado gringo, a autora já tinha tido duas adaptações na Itália. O primeiro foi Um Amor Incômodo, de 1995. Dez anos depois, Dias de Abandono foi vertido para as telas com a atriz Margherita Buy no protagonismo.

