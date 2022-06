‘Lightyear’ diverte ao misturar ação de ‘Star Wars’ e fofura da Disney

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Assim que deixou a caixa na qual veio embalado, Buzz Lightyear enfrentou uma crise existencial: o boneco acreditava piamente ser um astronauta. Só quando deparou com outros como ele é que a ficha caiu — assim como sua autoestima elevadíssima: ele não era um herói intergaláctico, era “apenas” um brinquedo. Seu processo de aceitação e de entender que tinha valor sendo quem era conduziu o gracioso Toy Story, de 1995. Em Lightyear, animação derivada dos filmes da Pixar, em cartaz nos cinemas, outra jornada de autoconhecimento espera por Buzz — não o boneco, e sim o homem que o inspirou.

Buzz Lightyear

Numa espécie de Star Wars após um banho de loja da Disney, Lightyear é apresentado como o filme favorito de Andy, o garotinho de Toy Story que ganhou de presente, lá em 1995, o boneco do Buzz. Na produção, o patrulheiro comete um erro ao pilotar uma imensa nave num planeta hostil. O queixudo caxias autossuficiente transforma culpa em obsessão e faz de tudo para tirá-­los dali — de preferência, sem ajuda. Quando Buzz retorna de um voo de teste de quatro minutos, no qual tentava atingir a hipervelocidade, descobre que no planeta se passaram quatro anos — e que a tripulação já estabeleceu uma vida ali. Buzz insiste nos voos enquanto décadas se passam para seus colegas. Eventualmente, ele se vê forçado a integrar um grupo deveras peculiar, formado por uma jovem com astrofobia (medo do espaço), um homem sem talentos, uma criminosa da terceira idade e um adorável gatinho robô.

Boneco Buzz Lightyear

A combinação de tipos diferentes, que prega a importância da colaboração e da amizade, remete não só ao próprio Toy Story: Lightyear oferece ainda uma salada de referências nostálgicas para cativar as crianças de hoje e os adultos que há mais de duas décadas carregam a memória afetiva da dupla formada por Buzz e o caubói Woody. Para além das referências óbvias a Star Wars, estão ali representados clássicos como 2001: uma Odisseia no Espaço, e a participação de luxo de Starman, sucesso de David Bowie na trilha. Saiu da órbita previsível do lançamento cheio de boas intenções morais apenas a repercussão da cena de um beijo lésbico, o que levou a produção a ser banida em países do Oriente Médio e da Ásia. Ao infinito e além, como diz Buzz — mas, em se tratando de costumes, nem sempre.

Publicado em VEJA de 22 de junho de 2022, edição nº 2794

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR

Buzz Lightyear Buzz Lightyear

Boneco Buzz Lightyear Boneco Buzz Lightyear

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.

Continua após a publicidade