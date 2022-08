Lady Gaga confirma participação no musical ‘Coringa 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Rumores vinham indicando há algum tempo que Lady Gaga faria parte da continuação de Coringa, ao lado de Joaquin Phoenix. Agora, não restam dúvidas: nesta quinta-feira, 4, a cantora publicou em suas redes sociais um teaser estilizado do longa, intitulado Joker: Folie à Deux em inglês, que confirma sua participação no elenco. Em formato de animação, o vídeo mostra as silhuetas de Phoenix e Gaga. Conforme anunciado pela Warner Bros, o filme chegará aos cinemas americanos em 4 de outubro de 2024 com uma pitada a mais de ousadia – a sequência será um musical.

É esperado que Gaga interprete Harley Quinn, a Arlequina, personagem que vive um relacionamento abusivo com o Coringa nos quadrinhos. Dando sentido ao título original – Folie à Deux é um termo usado para caracterizar um transtorno psicótico raro dividido entre dois ou mais indivíduos – os atores aparecem bailando no teaser, confirmando que Gaga deve ser a “parceira no crime” de Phoenix. Outro sutil detalhe que serve de pista é um discreto coração no rosto de Gaga, em referência à tatuagem de mesmo formato que Arlequina carrega na face. Entretanto, não se sabe se o diretor e roteirista Todd Phillips irá mesmo usar outros personagens da DC na continuação, ou desenvolver seus próprios, como fez em certa medida no primeiro filme.

Resta aguardar para saber se veremos uma Lady Gaga com as características mechas azul e rosa da Arlequina em seus cabelos. Confira o teaser, cuja trilha sonora é Cheek to Cheek, canção que já ganhou uma versão na voz da própria Gaga, ao lado de Tony Bennett:

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022