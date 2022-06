‘Jurassic World: Domínio’ prende com dinos realistas e sabor de nostalgia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Imagine passear no parque num dia de folga e, do nada, um tiranossauro rex aparece por ali. Jurassic World: Domínio, que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 2, retratando um mundo como esse, no qual os dinossauros, ressuscitados através de engenharia genética, se tornam parte do cotidiano das pessoas. Com direção de Colin Trevorrow, que conduziu o primeiro longa dessa nova fase, lançado em 2015, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, o filme encontra uma solução para os dinos: um bilionário da biotecnologia cria um santuário onde alguns deles passam a ser isolados. Lá, porém, acontecem experimentações genéticas preocupantes. É nesse cenário que entram Ellie Sattler (Laura Dern), Alan Grant (Sam Neill) e Ian Malcolm (Jeff Goldblum), trio original de protagonistas, que marcaram época em Jurassic Park, de 1993, dirigido por Steven Spielberg. Os cientistas vão se aliar aos personagens de Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nessa aventura. Confira mais detalhes no vídeo a sobre Jurassic World: Domínio — e uma dica extra para quem curte dinossauros.