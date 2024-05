Judi Dench sugere aposentadoria após diagnóstico de doença degenerativa

A aclamada atriz inglesa Judi Dench, de 89 anos, sugeriu que sua despedida das telas está próxima. Durante uma entrevista no Chelsea Flower Show, exposição de jardinagem no Reino Unido, ela revelou que não tem projetos cinematográficos a caminho devido à piora de sua visão. Questionada sobre um possível retorno aos sets, sua resposta foi categórica: “Não, não, mal consigo enxergar”.

Um representante de Dench corroborou a fala da artista. “Judi não tem mais nada a acrescentar além de tudo o que mencionou”, disse em nota divulgada pelo jornal inglês The Mirror. Dona de uma longeva carreira no cinema, teatro e televisão, a atriz sofre de degeneração macular avançada, doença relacionada à idade que afeta a retina. A condição afeta mais de 700.000 pessoas no Reino Unido e é a principal causa de cegueira no país.

Até pouco tempo atrás, a veterana estava determinada a continuar trabalhando. “Não quero me aposentar. Não estou fazendo muita coisa no momento porque não consigo ver”, disse durante uma entrevista de TV com Louis Theroux em 2022. Na ocasião, Dench mencionou que sua memória fotográfica a ajudava a decorar as falas, mesmo com a visão prejudicada. Sua última aparição nas telas aconteceu em 2022, quando fez uma ponta no filme Spirited – Um Conto Natalino. No mesmo ano, foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel em Belfast (2021), longa premiado de Kenneth Branagh.

Apesar de sua provável aposentadoria do cinema, Dench tem projetos em andamento em outras áreas. Recentemente, ela publicou o livro Shakespeare: The Man Who Pays The Rent (Shakespeare: O homem que paga o aluguel, em tradução livre), no qual fala sobre os vários papéis que desempenhou em peças do dramaturgo inglês ao longo de sua carreira. Durante sua entrevista no Chelsea Flower Show, ela também confirmou que se apresentará em três datas do espetáculo I Remember It Well (Eu me lembro bem, em tradução livre), de Gyles Brandreth, ainda neste ano.

