Jogador retratado no filme ‘Um Sonho Possível’ processa família adotiva

O jogador da NFL Michael Oher, 37 anos, descobriu recentemente documentos que colocaram em xeque sua relação com os supostos pais adotivos – história que inspirou o filme Um Sonho Possível, de 2009, que deu um Oscar de melhor atriz para Sandra Bullock. No longa, o garoto negro e pobre é adotado por uma família branca e rica, que o ajuda a se tornar um atleta de elite. Segundo Oher, porém, o casal Sean e Leigh Anne Tuohy mentiu, pois nunca o adotou oficialmente – informação que ele só teve conhecimento neste ano. Ele afirma que foi enganado pouco depois de fazer 18 anos para assinar um documento que, teoricamente, funcionaria como uma adoção, porém, apenas deu aos “pais” o título de tutores para fazer negócios em seu nome. Assim, na prática, Oher não possui relação familiar legal nem direito sobre os bens adquiridos por eles com seu nome.

Oher levou o caso à Justiça americana. Na ação, ele pede pelo fim da tutela e proíbe o casal de usar seu nome e sua imagem. O atleta conta que não recebeu nada do valor pago à família pelos direitos do filme e nem do acordo de porcentagem da bilheteria feito por eles – a produção arrecadou 300 milhões de dólares na época. O casal, antes, lançou um livro narrando a história familiar, o qual continua sendo vendido. Após o sucesso do longa, a família abriu uma fundação com o nome do rapaz e passou a fazer palestras motivacionais. Oher pede também que todas as finanças da família sejam analisadas e que ele receba parte dos lucros de tudo que envolvia seu nome, além de uma indenização não especificada.

