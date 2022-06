Jesuíta Barbosa bem antes de Jove: 5 filmes com o ator pernambucano

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Protagonista de Pantanal, Jesuíta Barbosa experimenta hoje o sucesso reservado aos poucos galãs populares do horário nobre da Globo. O ator pernambucano de 30 anos chegou ao lugar cobiçado por um caminho peculiar. Integrante do teatro underground de Recife, logo ele se tornou um nome requisitado no prolífico cinema local, em papéis nada convencionais. Em 2013, chamou a atenção do país ao participar de dois filmes elogiados, Serra Pelada, de Heitor Dhalia, e Tatuagem, de Hilton Lacerda – por este último, foi eleito melhor ator do ano no Festival do Rio. Confira a seguir cinco longas que levaram Jesuíta ao estrelato e em quais plataformas eles podem ser vistos.

Tatuagem

Disponível na Netflix

Em clima de deboche em um pano de fundo opressor, o filme de estreia do diretor Hilton Lacerda, de 2013, traz Jesuíta na pele de Fininha, apelido de um jovem militar que, em plena ditadura militar, se envolve com um performista de uma trupe de teatro burlesco chamada Chão de Estrelas. O colorido do grupo libertino contrasta com as feições dura do rapaz, que se vê dividido entre dois mundos.

Serra Pelada

Disponível na HBO Max

O filme de Heitor Dhalia, lançado em 2013, explora a história real do maior garimpo do Brasil, na Serra dos Carajás, no Pará. O local atraiu milhares de homens nos anos 80 e 90 em busca de ouro e enriquecimento aparentemente fácil. Na história, Jesuíta interpreta um jovem gay que responde com a mesma moeda às brutalidades do local.

Praia do Futuro

Disponível no Globoplay/Telecine

Continua após a publicidade

Coprodução entre Brasil e Alemanha, o filme de Karim Ainouz, lançado em 2014, conta a história de um salva-vidas (vivido por Wagner Moura) que se muda para Berlim e deixa a família sem notícias. Seu irmão caçula (interpretado por Jesuíta) se aventura pela Europa para reencontrar o irmão que antes era seu herói.

Reza a Lenda

Disponível no Paramount+

Um faroeste com pitadas de Mad Max e de Grande Sertão: Veredas, o filme de 2016, dirigido por Homero Olivetto, mostra o embate entre gangues de motoqueiros do sertão. Ao lado de Cauã Reymond, Jesuíta interpreta um órfão criado por um líder messiânico e que planeja roubar uma Santa que teria o poder de fazer chover.

Malasartes e o Duelo com a Morte Pedro

Disponível no Globoplay/Telecine

O ator expõe com gosto sua veia cômica neste filme de Paulo Morelli, lançado em 2017. Jesuíta dá vida ao protagonista Malasartes, um típico malandro da ficção brasileira, que acaba chamando a atenção da Morte. A danada quer tirar férias e pretende colocar o rapaz em seu lugar.