Jamie Foxx agradece apoio em primeira declaração desde internação

Internado há três semanas por causa de uma “complicação médica”, o ator Jamie Foxx, de 55 anos, usou as redes sociais na noite da quarta-feira, 3, para se pronunciar sobre o apoio que tem recebido. “Agradeço todo o amor. Me sinto abençoado”, escreveu o ator na primeira declaração pública desde que foi hospitalizado, no dia 11 de abril. A postagem de Foxx veio pouco depois do site americano TMZ noticiar que amigos do ator estariam pedindo orações pela sua recuperação.

Um dia antes de passar mal e ser levado às pressas para o hospital, Foxx gravava o filme Back In Action, na cidade de Atlanta. No dia 12 de abril, Corinne, filha do ator, informou nas redes sociais que o pai havia sido hospitalizado, sem dar detalhes sobre o caso, revelando apenas que a causa seria uma “complicação médica”. A condição exata que levou Foxx ao hospital segue sob sigilo, e a família pediu privacidade para enfrentar o momento delicado.