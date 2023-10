Israel e Palestina: 5 filmes e uma série para entender o conflito

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O doloroso e longo conflito entre Israel e Palestina ganhou mais um capítulo neste fim de semana, com um ataque surpresa do Hamas em território israelense. O embate histórico entre os dois povos – acentuado ao fim da década de 1940 com a criação do Estado de Israel –, é explorado com frequência em filmes e séries que vão desde títulos maniqueístas, que separam vilões e mocinhos, até os que tentam assimilar os dois lados para entender a raiz do problema. Confira a seguir alguns títulos assinados por roteiristas e cineastas israelenses e palestinos que conhecem de perto essa guerra sem fim.

Fauda

Onde assistir: Netflix

A série de ação que virou hit na Netflix foi criada por dois ex-agentes das Forças de Defesa de Israel, baseada na experiência pessoal deles. Na trama, um militar israelense se infiltra entre palestinos para capturar um terrorista do Hamas que ele acreditava já ter morrido. Apesar de ser narrada pela ótica israelense, a trama mostra de forma humanizada o cotidiano e as relações dos palestinos entre si.

Uma Noite em Haifa

Onde assistir: em cartaz nos cinemas e plataformas de aluguel

Continua após a publicidade

Do cineasta israelense Amos Gitaï, o filme foge do cenário de guerra e se instala em um reduto em Haifa onde palestinos e israelenses convivem em paz – porém, em constante clima de animosidade. Ali, estão personagens que o cinema de ação não costuma mostrar, como artistas, casais gays e intelectuais, que discutem suas relações ao longo de uma noite em uma festa.

Paraíso Agora

Onde assistir: Looke e Belas Artes à la Carte

Indicado ao Oscar de filme internacional, do diretor palestino Hany Abu-Assad, a produção acompanha a história de dois amigos de infância árabes recrutados para uma missão suicida, na qual devem explodir uma bomba em Israel. Sem sensacionalismo, nem cenas do atentado de fato, o filme mostra o choque cultural e econômico entre as duas nações a partir da visão dos rapazes, enquanto um deles desiste da missão.

Omar

Onde assistir: Netflix

Outro título elogiado de Hany Abu-Assad, também indicado ao Oscar, o filme segue um rapaz palestino que vive entre as duas nações e milita contra a ocupação israelense ao lado de dois amigos. Quando um soldado de Israel é morto, ele é preso e aceita um acordo: entregar o colega que de fato efetuou o disparo. A trama política se desenrola entre intrigas, traições e um romance ao centro.

Golda – A Mulher de Uma Nação

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Dama de Ferro de Israel, a primeira-ministra Golda Meir foi uma figura controversa na história do Oriente Médio, que entre erros e acertos, moldou o Estado como ele é hoje – e encarou uma série de conflitos durante seu governo. O principal deles foi a Guerra do Yom Kippur, uma das mais sangrentas da história local. No filme do diretor israelense Guy Nattiv, o embate é narrado a partir do gabinete onde Golda e seus generais dão ordens aos soldados em campo de batalha.

Tel Aviv em Chamas

Onde assistir: Belas Artes à la Carte

Nessa comédia inusitada, do diretor palestino Sameh Zoabi, um jovem árabe trabalha como assistente em uma novela popular. Ao passar diariamente pelo posto israelense em Jerusalém, ele acaba nas mãos de um soldado judeu que decide palpitar no roteiro da trama. Em tom de sátira, o filme ironiza as idiossincrasias de ambos os lados, assim como revela suas semelhanças extremas.

Publicidade

Siga