Irmãos Menendez: o que dizem os documentários que exploram o crime

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A série da Netflix Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais ainda está rendendo muito pano pra manga. Com o sucesso da produção que segue a vida e as consequências do crime cometido pelos jovens Erik e Lyle, em 1989, a plataforma lançou o documentário O Caso dos Irmãos Menendez, que traz novidades e depoimentos dos dois na prisão. Outras produções anteriores sobre a família também ganharam maior visibilidade recentemente. Confira no vídeo a seguir mais sobre o tema.