Herdeira da Disney engrossa coro que pede saída de Biden das eleições

Abigail Disney — neta do cofundador da Walt Disney Company, Roy Disney, e herdeira da megacorporação — anunciou na quinta-feira, 4, que cogita suspender suas doações ao Partido Democrata até que Joe Biden desista da disputa pela reeleição nos Estados Unidos. “Isso é realismo, não desrespeito. Biden é um bom homem e serviu admiravelmente ao seu país, mas os riscos são muito elevados. Se ele não renunciar, os democratas vão perder”, disse, em entrevista à emissora americana CNBC.

Apenas em 2024, Abigail doou mais de 50 000 dólares (cerca de 275 000 reais) a grupos políticos de esquerda, incluindo o Partido Democrata, segundo a Comissão Eleitoral Federal dos Estados Unidos. A herdeira do grupo Disney acredita que a atual vice-presidente Kamala Harris é a melhor escolha para enfrentar Trump nas urnas. “Se os democratas tolerassem qualquer uma das falhas [de Harris], mesmo que fosse um décimo do tanto que toleraram as de Biden (e não vamos nos iludir sobre onde a raça e o gênero figuram nessa desigualdade), e se os democratas pudessem encontrar uma forma de parar de discutir e apoiar a candidatura dela, poderíamos vencer essa eleição tranquilamente”, afirmou.

Ainda que Biden e os funcionários da Casa Branca afirmem que ele não pretende deixar a corrida eleitoral, comentários como o de Abigail Disney afetam a imagem do presidente entre seus apoiadores, e desestabilizam a campanha. Abigail junta-se a um número crescente de figurões que pedem pelo afastamento de Biden, que gaguejou e teve dificuldade para completar suas falas em um debate contra Donald Trump no dia 27 de junho. Na quarta-feira, 3, Reed Hastings, cofundador da Netflix, também pediu que o presidente desista de sua candidatura à reeleição. “Biden precisa se afastar para permitir que um líder democrata vigoroso derrote Trump e nos mantenha seguros e prósperos”, disse. O agente Ari Emanuel, representante de nomes de peso como Oprah Winfrey e Martin Scorsese, declarou, na terça, 2, que Biden já não tem mais a capacidade mental para governar. “Estou irritado com os pais fundadores [dos Estados Unidos]. Eles definiram como idade mínima [para candidatura à presidência] os 35 anos, mas não nos disseram a idade máxima”, ironizou. Aos 81 anos, Biden é o presidente mais velho da história do país.

