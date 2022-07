Harrison Ford, 80 anos: 5 filmes do ator para além de ‘Indiana Jones’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

É quase automático: quando pensamos em Harrison Ford, a imagem que vem à mente sai direto dos clássicos Indiana Jones e Star Wars – mas o ator, que completa 80 anos nessa quarta-feira, 13, tem um currículo vasto, que vai muito além dos trabalhos mais conhecidos. Ao longo da carreira, ficou marcado por seus papéis aventurescos, mas já se arriscou em tramas que vão de fofuras divertidas a perseguições insanas. A seguir, confira 5 filmes do ator para assistir no streaming:

Blade Runner, o Caçador de Androides (1982)

Onde assistir: HBO Max e Now

Tido como um dos filmes mais importantes já lançados no terreno da ficção científica, o longa acompanha Harrison Ford na pele de um ex-agente de elite encarregado de matar androides que retornam à terra depois de serem banidos do planeta.

Acima de Qualquer Suspeita (1990)

Onde assistir: HBO Max

Quando uma colega de trabalho é assinada, o promotor Rusty Sabich (Harrison Ford) tenta apagar os indícios do caso que mantinha com a vítima, mas é incriminado por um concorrente direto na luta pela chefia do departamento. Preso e decidido a provar sua inocência, ele contrata um advogado e conta apenas com a ajuda da esposa e de um velho amigo para tentar se livrar do crime.

O Fugitivo (1993)

Onde assistir: HBO Max

O cirurgião Richard Kimble (Harrison Ford) é condenado pela morte da esposa, mas escapa da execução ao fugir durante um acidente com o carro que o levaria até o presídio. Determinado a provar sua inocência, o homem é forçado a cortar laços com os amigos enquanto busca por provas e é perseguido pela polícia.

Uma Manhã Gloriosa (2010)

Onde assistir: Globoplay e Now

Leve e divertida, a comédia acompanha Becky Fuller (Rachel McAdams), uma produtora de televisão que precisa convencer o premiado Mike Pomeroy (Harrison Ford) a deixar os temas-cabeça de lado para apresentar matérias de moda ao lado de uma ex-miss.

O Chamado da Floresta (2020)

Onde assistir: Disney+

Baseado no livro homônimo de Jack London, lançado em 1903, o filme acompanha a relação inesperada entre John Thornton (Harrisson Ford) e o cachorrinho Buck, que precisa se adaptar à selvageria do Alasca para sobreviver ao lado do novo amigo, depois de anos vivendo como um cão de estimação.