Halloween: 7 filmes assustadores (mas nem tanto) para ver com as crianças

Atualizado em 30 out 2023, 17h16 - Publicado em 30 out 2023, 17h12

O Halloween, por aqui também chamado de Dia das Bruxas, tem ganhado cada vez mais popularidade no Brasil. Mas nem só de terrores assustadores vive a data: no catálogo do streaming, há uma série de produções divertidas e assustadoras na medida certa para assistir com os pequenos e aproveitar a data em família. Para entreter as crianças e provocar sustos inofensivos, equipe de VEJA selecionou seis filmes que passeiam entre o terror e as travessuras e vão divertir todo mundo. Confira:

Hotel Transilvânia

Onde assistir: Netflix, HBO Max e Globoplay

Um castelo se transforma em hotel para receber monstros de férias. O dono é ninguém menos que o Drácula. No aniversário de 118 anos da filha Mavis, o vampiro convida todos os amigos monstruosos da família para uma festa no local onde se escondem dos seres mais temidos do mundo: os humanos. Com a chegada dos convidados, Drácula percebe que, entre lobisomens, múmias e o próprio Frankenstein, há um humano. Mais que dar sustos, o filme transforma os personagens clássicos do horror em pura comédia.

Viva – A Vida é uma Festa

Onde assistir: Disney+

Ambientado no México, no tradicional Dia dos Mortos, a história emocionante acompanha o pequeno Miguel em sua aventura para se tornar um músico famoso. Mas seu sonho contraria os desejos da família e ele acaba desencadeando uma série de eventos que remexem acontecimentos do século passado. Divertido e visualmente espetacular, o filme apresenta aos pequenos a rica celebração mexicana.

Abracadabra 1 e 2

Onde assistir: Disney+

Sucesso dos anos 1990, o filme de bruxas ganhou uma nova versão no ano passado — e ambos proporcionam uma maratona divertida em família. Na nova história, duas jovens acidentalmente trazem de volta as Irmãs Sanderson para a Salem moderna. No meio do caos, as garotas precisam impedir que as bruxas maléficas alcancem sua vingança antes do Halloween.

Ghostbusters: Mais Além

Onde assistir: amazon Prime Video

Versão moderna de Os Caça-Fantasmas, o filme acompanha uma mãe solo que se muda para uma cidadezinha do interior com os dois filhos pequenos. Na casa nova, o trio descobre uma conexão familiar com os Caça-Fantasmas originais. Com a revelação, acontecimentos estranhos os levam a honrar o legado da família no combate ao sobrenatural.

A Casa Monstro

Onde Assistir: Netflix

DJ é um garoto pré-adolescente fascinado pela casa do outro lado da rua, que tem fama de dar sumiço a tudo o que acaba em seu quintal. Convencido de que há algo de errado ali, ele e o amigo Chowder passam a vigiar o dono ranzinza da residência, até que flagram a casa tentando devorar (literalmente) uma colega de classe, Jenny. Desacreditados pelos adultos, o trio troca a busca por doces no Halloween por uma aventura arriscada: entrar na casa monstro e descobrir seu segredo. Um clássico do terror infantil, A Casa Monstro tem clima de suspense, mas também pode arrancar algumas lágrimas.

Os Fantasmas se Divertem

Onde Assistir: Amazon Prime Video, HBO Max e NOW

Clássico da década de 1980, o filme vai ganhar uma sequência protagonizada por Jenna Ortega (a Wandinha) em 2024. Enquanto a nova versão não chega, dá para aproveitar a nostalgia do filme original em família. Na trama, Barbara Maitland (Geena Davis) e Adam Maitland (Alec Baldwin) viram fantasmas depois de morrerem em um acidente de carro. Presos em sua antiga casa, eles precisam assustar os novos moradores do local, mas acabam envolvidos em uma série de trapalhadas.

