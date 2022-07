Guillermo del Toro adiciona fundo fascista em nova adaptação de ‘Pinóquio’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O famoso boneco de madeira que sonha em ser menino de verdade ganhará uma nova adaptação, desta vez pelas mãos do cineasta mexicano Guillermo Del Toro. Em novo trailer divulgado pela Netflix nesta terça-feira, 27, o diretor vencedor do Oscar já deixa claro que sua versão de Pinóquio será uma adaptação reinventada e sombria do clássico conto italiano. “Eu quero te contar uma história. É uma história que você pode pensar que conhece, mas não conhece – a história do menino de madeira”, diz o narrador, na voz de Ewan McGregor.

As novas imagens revelam a criação de Pinóquio (voz de Gregory Mann) pelo lenhador Gepetto (David Bradley) e algumas das aventuras que o boneco irá viver ao lado de seu criador — desde o encontro com a Fada Azul até a temida Baleia. A principal mudança feita por Del Toro foi a ambientação da história, que agora se passará na década de 1930, tendo como cenário o crescimento do fascismo e a ascensão de Benito Mussolini ao poder.

A versão da Netflix para o famoso conto é apenas uma dentre três programadas para este ano. Em março, a Lionsgate lançou Pinnochio: A True Story, estrelado por Pauly Shore. Já a Disney está preparando um remake em live-action para sua versão animada de 1940, que deve chegar ao streaming em 8 de setembro.

Além de Ewan McGregor, o longa-metragem de Guillermo Del Toro conta com grandes nomes no elenco de vozes, como Cate Blanchett, Finn Wolfhard, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson e John Turturro. Pinóquio tem estreia marcada para os cinemas em novembro e deve chegar à Netflix em dezembro. Confira o trailer:

Continua após a publicidade