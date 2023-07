Greve em Hollywood: em chocante protesto, dublê incendeia o próprio corpo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A greve em Hollywood está pegando fogo. Depois dos roteiristas, os atores deram início à sua paralisação no último 14 de julho. Nesse período, os respectivos sindicatos vêm realizando eventos e manifestações pelas ruas americanas. Na segunda-feira, 24, durante um comício do SAG-AFTRA, o sindicato dos atores, em Atlanta, Geórgia, um dublê incendiou o próprio corpo como forma de protesto. Atravessando um palco, o coordenador de dublês Mike Massa segurava uma placa com os dizeres “SAG-AFTRA on Strike” (SAG-AFTRA em greve) enquanto as chamas reluziam.

Nas redes sociais, a legenda de um vídeo do momento dizia: “Estamos cansados de ser queimados pela AMPTP”. A Alliance of Motion Picture and Television Producers (Aliança dos Produtores de Cinema e de Televisão) representa os grandes estúdios, emissoras e plataformas de streaming. A performance, claro, foi realizada em segurança pelo profissional, acostumado com acrobacias radicais nas telas do cinema e da TV. “Queríamos fazer uma declaração e acho que conseguimos”, escreveu Massa no Instagram. Confira um vídeo do momento:

A greve dos atores foi aprovada por unanimidade pelo conselho nacional do SAG (Screen Actors Guild) na quinta-feira 13. O sindicato estava há semanas em negociação com estúdios e streamings, mas nenhum acordo foi fechado. Com isso, os atores se juntaram aos roteiristas, que estão de braços cruzados desde 1º de maio. Em meio ao avanço do streaming na indústria e às mudanças propiciadas pela tecnologia, as categorias reivindicam, entre outras coisas, melhores remunerações, distribuição dos ganhos residuais e regulamentação do uso da inteligência artificial.

