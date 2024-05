George Miller se pronuncia sobre rixa entre atores em ‘Mad Max’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Mad Max: Estrada da Fúria arrecadou mais de 380 milhões de dólares ao redor do globo e conquistou seis estatuetas do Oscar por seu impressionante primor técnico. Para chegar ao prestígio atingido, porém, o filme exigiu seis meses de filmagens intensas em pleno deserto namibiano que, entre outras complicações, estimularam uma notória rixa entre os protagonistas Charlize Theron e Tom Hardy, cujas abordagens profissionais se chocaram e ameaçaram degringolar a produção. Agora, às vésperas do lançamento da prequela Furiosa: Uma Saga Mad Max, o diretor George Miller enfim se declarou sobre o ambiente instável cultivado em entrevista ao The Telegraph, dizendo que o par simplesmente era composto por “dois atores muito diferentes”.

Segundo o cineasta, Tom tem “feridas acompanhadas por brilhantismo” que, em certos momentos, faziam com o que o ator tivesse que ser convencido a sair de seu trailer. Os atrasos provocados pelo comportamento foram mal vistos por Theron, descrita por Miller como “incrivelmente disciplinada, uma dançarina treinada que trabalha com precisão e é sempre a primeira a estar no set”. Assumindo parte da culpa pelo imbróglio, o diretor disse que via a dinâmica como um paralelo com os próprios personagens, que tinham que aprender a cooperar para sobreviver. “Não há desculpa, e acho que existe uma tendência na indústria a utilizar boas atuações como prerrogativa para permitir falhas que poderiam ser corrigidas”, concluiu.

No livro Blood, Sweat & Chrome, ainda não publicado no Brasil, o escritor Kyle Buchanan remonta a história dos bastidores do filme e pergunta a Charlize Theron sobre a rivalidade. Em resposta, a atriz afirma que ela e Hardy se comportavam “como pais nos bancos da frente de um carro, ou brigando ou em silêncio”. Desde as filmagens ocorridas em 2012, ambos fizeram as pazes e concordaram que suas atitudes afetaram a produtividade do set.

Miller diz ter aprendido com o ocorrido e guiado os protagonistas de Furiosa, Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, de modo a evitar choques similares. Seu conselho teria sido: “Vocês têm que ser obcecados pela segurança física ao longo das filmagens e da fadiga, mas não podem deixar de pensar na segurança psicológica — não estamos nos velhos tempos selvagens”. Furiosa: Uma Saga Mad Max estreia no Brasil em 23 de maio.

