Fumaça em Nova York provoca cancelamento de peças da Broadway

A fumaça que toma Nova York em decorrência de incêndios no Canadá provocou uma onda de cancelamentos de peças da Broadway. A atriz Jodie Comer, da série Killing Eve, precisou ser socorrida após passar mal por falta de ar durante seu monólogo chamado Prima Facie, que seguiu com uma substituta. Pelo espetáculo, a inglesa concorre como melhor atriz ao Tony Awards — o “Oscar do teatro”. Os musicais Hamilton e Camelot também foram afetados e estão suspensos temporariamente após membros do elenco terem dificuldades respiratórias. De acordo com a empresa especializada em qualidade do ar IQAir World Quality Index, Nova York tem o pior ar em uma área urbana do mundo no momento.

Uma peça de Hamlet que aconteceria no Central Park também foi cancelada, assim como as atividades ao ar livre de escolas nova-iorquinas. Eric Adams, prefeito da cidade, orientou a população a ficar em casa de janelas fechadas para evitar inalação da fumaça. Imagens publicadas nas redes sociais mostram a cidade tomada por uma nuvem amarela escura, quase laranja.