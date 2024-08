Frozen 3, série de Divertida Mente e mais: as próximas apostas da Disney

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Entre 9 e 11 de agosto, o centro de convenções da pequena cidade de Anaheim, na Califórnia, recebeu o evento D23, momento do ano para qual o conglomerado Disney reserva seus principais anúncios inéditos e novidades sobre projetos em andamento. Vizinho aos parques da Disneylândia californiana, o local recebeu alguns dos principais nomes de Hollywood e ofereceu imagens curiosas em abundância ao longo das apresentações. Confira as mais interessantes.

Animações

Ainda em meio ao sucesso massivo de Divertida Mente 2, o estúdio Pixar anunciou uma série de TV derivada de seu universo, Dream Productions (“Produtora de Sonhos”, em tradução livre). Ambientado entre os dois filmes da franquia, o seriado acompanhará a divisão do cérebro de Riley responsável por elaborar seus sonhos durante a noite. Como num estúdio cinematográfico, os funcionários devem trabalhar com recursos e tempo limitados — e enfrentam ainda truques do subconsciente e memórias que exigem processamento mais severo. A estreia está programada para 2025.

A série engrossa o volume de sequências e spin-offs planejados pelo estúdio. No evento, o cineasta Andrew Stanton anunciou que Toy Story 5 acompanhará o grupo de brinquedos batalhando contra um inimigo impiedoso: um iPad, que drena toda a atenção da nova criança que os possui. Outro anúncio foi Os Incríveis 3, que está em produção, mas sem previsão de estreia ou mais detalhes narrativos.



Para além da Pixar, a própria Disney Animation aproveitou o ensejo para divulgar o trailer oficial de Moana 2, com estreia brasileira marcada para 28 de novembro. Nele, a princesa busca pelo resto de seu povo, espalhado em diferentes ilhas pelo oceano. Frozen 3, por sua vez, ganhou uma arte conceitual, que mostra Elsa sobre o alazão de água que conheceu no filme mais recente e Anna sobre um cavalo marrom junto ao boneco de neve Olaf. Sem mais informações, o filme deve chegar aos cinemas apenas em 2027. Para 2025, fãs do estúdio também podem esperar Zootopia 2.

First concept art for 'FROZEN 3' In theaters in 2027. pic.twitter.com/IEfowBH9AO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2024



Quanto a filmes originais, o estúdio promete a ficção científica Elio para junho de 2025 e a comédia sobre castores robotizados Hoppers para 2026.

Marvel

Menos de um mês após anúncios bombásticos na San Diego Comic Con — como o retorno de Robert Downey Jr. ao universo no papel de Doutor Destino —, a divisão heroica do conglomerado teve pouco a revelar, mas destacou um trailer mais extenso da série Agatha Desde Sempre, que acompanha o paradeiro da algoz após Wandavision e chega ao catálogo do Disney+ a partir de 18 de setembro.



Além dela, um breve vídeo foi exibido para os espectadores do auditório com as primeiras imagens de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, que apresentam a versão do grupo própria do Universo Cinematográfico Marvel, composta por Pedro Pascal (Senhor Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Jonathan Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Coisa). Quem também ganhou imagens exclusivas aos presentes foram as série Ironheart e Daredevil: Born Again, ambas previstas para 2025.

Live-actions

No evento, o épico Avatar 3 ganhou subtítulo — Fire and Ash (“Fogo e Cinzas”) — e artes conceituais que detalham a estética e o comportamento dos novos povos que o protagonizarão, adeptos aos poderes do fogo e do ar.

#Avatar3 New Title launched by @JimCameron 🤩 Avatar: Fire and Ash, arriving in theaters December 2025#AvatarFireAndAsh pic.twitter.com/PwEDR0QJ9n — Up To Date (@piyush890052871) August 11, 2024

Já no departamento de adaptações de filmes animados do estúdio, tanto Mufasa: O Rei Leão quanto Branca de Neve ganharam novos trailers.