Força feminina marca início do Festival do Rio 2024

A categoria de melhor atriz do Oscar no ano que vem já está concorridíssima – mesmo sem o anúncio das indicações, que acontecem em janeiro. Isso porque diversos filmes em campanha pelo prêmio possuem protagonistas fortes, em alguns casos, mais do que uma. É o caso de Emília Pérez, que abriu na noite de quinta-feira, 3, o Festival do Rio. Aplaudido por uma plateia estrelada, com a presença de atores globais, cineastas e até da ministra da Cultura, Margareth Menezes, o filme traz três protagonistas: são elas as atrizes Zoe Saldãna, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez. Na trama, a Emília do título, interpretada por Karla Sofía, pede a ajuda da advogada vivida por Zoe para mudar de identidade e de gênero. Antes da cirurgia, ela era casada com Jessi, personagem de Selena, por quem ainda mantém certa obsessão mesmo após o fim da relação. Apesar do destaque do trio em cena, a produtora do longa planeja inscrever Zoe e Selena na categoria de atrizes coadjuvantes, e deixar Karla para o prêmio principal.

Já nesta sexta, o destaque do festival é o filme O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar. Ao contrário de Emília Pérez, o longa vai inscrever suas duas protagonistas, Julianne Moore e Tilda Swinton, para tentarem uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Ambas dão show de interpretação na pele de duas amigas que se reconectam quando uma delas é diagnosticada com uma doença terminal. O drama, que terá sessões ao longo do festival no Rio de Janeiro, entra em cartaz no circuito nacional no dia 24 de outubro.

